Нур-Султан, 18 февраля 2022, 12:11 — REGNUM Несправедливо, что о пророссийских политзаключенных в Казахстане молчат федеральные СМИ России. Об этом 18 февраля ИА REGNUM сообщил политолог из Казахстана на условиях анонимности.

Ермек Тайчибеков. Фото из личного архива Е. Тайчибеков
Ермек Тайчибеков. Фото из личного архива Е. Тайчибеков

«Напомню — шесть политзаключенных с пророссийскими убеждениями (список опубликован движением «За Правду») до сих пор находятся в Казахстане в заключении. Список возглавляет Ермек Тайчибеков, осужденный на 10 лет заключения строго режима. Шесть человек — это ровно в шесть раз больше одной Марии Бутиной, за которую бились все российские СМИ», — заявил эксперт.

Однако в случае с и другими политзаключенными федеральные российские СМИ как будто в рот воды набрали и хранят молчаник, негодует политолог.

Напомним, что в декабре Ауэзовским судом г. Алма-Аты был осуждён на 10 лет строгого режима диссидент Ермек Тайчибеков.