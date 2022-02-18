Астана, 18 февраля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Несправедливо, что о пророссийских политзаключенных в Казахстане молчат федеральные СМИ России. Об этом 18 февраля ИА REGNUM сообщил политолог из Казахстана на условиях анонимности.

Ермек Тайчибеков. Фото из личного архива Е. Тайчибеков

«Напомню — шесть политзаключенных с пророссийскими убеждениями (список опубликован движением «За Правду») до сих пор находятся в Казахстане в заключении. Список возглавляет Ермек Тайчибеков, осужденный на 10 лет заключения строго режима. Шесть человек — это ровно в шесть раз больше одной Марии Бутиной, за которую бились все российские СМИ», — заявил эксперт.

Однако в случае с и другими политзаключенными федеральные российские СМИ как будто в рот воды набрали и хранят молчаник, негодует политолог.

Напомним, что в декабре Ауэзовским судом г. Алма-Аты был осуждён на 10 лет строгого режима диссидент Ермек Тайчибеков.