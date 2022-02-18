Иволгинский район, Бурятия, 18 февраля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Иволгинском районе Бурятии перед судом предстанет 47-летний местный житель по обвинению в умышленном причинении дяде тяжкого вреда здоровью, после чего тот скончался. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Бурятии На месте происшествия

Мужчина проживал с потерпевшим в одном доме. По версии следствия, ночью 1 апреля 2020 года между родственниками на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, переросшая в потасовку. Племянник ударил дядю кулаками по голове, после чего толкнул на пол. При падении тот ударился головой об угол электропечи и скончался.

«Следующей ночью злоумышленник выкопал за домом в заросшем травой поле яму, куда отнес тело и закопал. Спустя некоторое время обвиняемый вместе с другими родственниками обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении дяди, сообщив, что он ушёл на работу и бесследно пропал», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, расследование дела затруднялось тем, что ни у кого из противников не было кровотечения. Тем не менее, следователям через некоторое время удалось выйти на одного из приятелей обвиняемого, который в ходе допроса признался, что мужчина просил помочь спрятать тело дяди.

После этого предполагаемый преступник дал признательные показания и показал место, где закопал труп. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.