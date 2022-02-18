Пермь, 18 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Пермском крае прогнозируют теплые выходные дни (19−20 февраля). Информация об этом опубликована на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и Я».

ru.torange.biz Сосульки

Погоду в регионе будет определять Сибирский антициклон и циклоны, смещающиеся по северным районам Европейской территории России. В системе этих барических образований в Прикамье поступит тёплый воздух из Атлантики. Дневная температура достигнет 0 °C.

В выходные дни ожидается ветреная погода с небольшим количеством осадков. В региону будет властвовать ветер южного направления с порывами до 16 метров в секунду.