Москва, 18 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает 18 телеграм-канал «Пул первого».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Первый в Москве», — говорится в сообщении белорусского телеграм-канала.

Ранее в Кремле заявили, что Путин и Лукашенко обсудят дальнейшее развитие двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности.