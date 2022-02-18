Чума свиней нанесла фермерам Приамурья ущерб в 96 млн рублей
Благовещенск, 18 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Амурской области из-за эпидемии АЧС за год умертвили более 7,5 тыс. свиней. Ещё три новых очага были обнаружены уже в 2022 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ветеринарии по региону.
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В ведомстве констатируют серьёзные риски инфицирования животных в населённых пунктах. Владельцев свиноводческих хозяйств призвали повышать степень биологической безопасности на территории своих ферм. В противном случае вероятность заболевания свиней остаётся очень высокой.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году африканская чума свиней была обнаружена в девяти населённых пунктах Амурской области. Всего зафиксировано 23 случая, только один из них — в дикой природе.