София, 18 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Десятки тысяч сотрудников аграрной сферы Болгарии объявили о намерении провести масштабную забастовку с требованием от правительства страны возобновить выплату государственных субсидий для фермерских предприятий и частных крестьянских хозяйств. Об этом 18 февраля сообщает БТВ.

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Как утверждают организаторы акции, за последние несколько месяцев в Болгарии были отменены основные льготы в сфере растениеводства, что существенно ударило по благосостоянию аграриев.

«Например, в рамках действующих квот мы активно импортируем картофель из других стран ЕС, хотя наша продукция является более дешевой и качественной, — заявил представитель Сообщества фермеров Болгарии Васил Пеев. — Подобная ситуация складывается и для хозяйств, выращивающих морковь, свеклу и зелень».

Дата начала новой акции не уточняется.

Напомним, поддержка сельскохозяйственных предприятий Болгарии была одним из основных пунктов в программе нынешнего коалиционного правительства страны. Ранее официальная София предоставила единовременную материальную помощь животноводам и птицеводам Болгарии.