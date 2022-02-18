Москва, , 11:11 — REGNUM Сегодня, 18 февраля, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам конференции, посвящённой 300-летию учреждения, а также поздравил с 30-летием восстановления государственной геральдической службы, сообщается на сайте Кремля

Герб России

Глава государства подчеркнул, что за 30 лет Геральдический совет при президенте Российской Федерации внёс значимый вклад в становление важнейших символов российской государственности и практики их использования.

«Кропотливая деятельность совета направлена на развитие и совершенствование региональной символики нашей многонациональной страны», — отметил Путин и пожелал сотрудникам всего наилучшего.

Как сообщает ИА REGNUM, Геральдическая служба России была учреждена 20 февраля 1992 года. В конце 1990-х годов она преобразована в Геральдический совет при президенте РФ.

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