Барнаул, , 11:11 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 18 февраля 2022 года вакцинированы 1 327 092 человека (всего +2693 за сутки), в том числе 1680 детей возрастом 12−17 лет (0 за последние трое суток).

Вакцинация Екатеринбург.рф

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Из общего числа привитых 65 595 жителя региона получили первую прививку (на 1392 меньше, чем сутками ранее). Число полностью привитых граждан составило 1 178 216 (+3651 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 84 673 ревакцинированных (+434 за последние сутки). К февралю 2022 года темпы вакцинации от коронавируса в Барнауле оказались настолько низкими, что медики вынуждены отказывать в вакцинации единичным посетителям прививочных кабинетов.

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