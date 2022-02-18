Луисвилл, США, 18 февраля 2022, 11:58 — REGNUM Американский хип-хоп-артист Джек Харлоу опубликовал клип на недавнюю песню Nail Tech. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 18 февраля.
В новом видео Харлоу примеряет на себя образ бизнесмена, ведущего двойную жизнь. Съёмки работы проходили в Луисвилле (США).
Ранее Джек Харлоу стал амбассадором KFC. В рамках сотрудничества рэпера с сетью ресторанов быстрого питания планируется проведение эксклюзивных мероприятий, а также выпуск нового меню.
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