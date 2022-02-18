Луисвилл, США, 18 февраля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-артист Джек Харлоу опубликовал клип на недавнюю песню Nail Tech. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 18 февраля.

Скриншот YouTube Джек Харлоу

В новом видео Харлоу примеряет на себя образ бизнесмена, ведущего двойную жизнь. Съёмки работы проходили в Луисвилле (США).

Ранее Джек Харлоу стал амбассадором KFC. В рамках сотрудничества рэпера с сетью ресторанов быстрого питания планируется проведение эксклюзивных мероприятий, а также выпуск нового меню.