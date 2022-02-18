Донецк, 18 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Поселок Красный Партизан, который административно подчинен Ясиноватой и находится под контролем Донецкой Народной Республики (ДНР), оказался из-за обстрелов украинских силовиков обесточен. Об этом 18 февраля сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

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"В результате обстрела повреждена подстанция «Раздольная», обеспечивающая электричеством несколько населённых пунктов Ясиноватского района», — написал он в своем сообщении.

Также Шевченко попросил жителей населённых пунктов Верхнеторецкое и Красный Партизан в связи с этим соблюдать осторожность

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли ряд поселков на юге республики.