Джакарта, 18 февраля 2022, 11:10 — REGNUM Военно-морской флот Индонезии изучает похожий на ракету объект, найденный рыбаком из провинции Южный Сулавеси, сообщает CNN Indonesia.
Известно, что на корпусе объекта имеется логотип флага Соединенных Штатов и написано «Сделано в США».
Военные пока не смогли точно идентифицировать найденный объект длиной 118 см, диаметром 40 см и весом 9,1 кг.
Как сообщало ИА REGNUM, с 20 по 25 февраля командующий военно-морскими силами Южной Кореи посетит Индонезию и Оман.
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