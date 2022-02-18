Джакарта, 18 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Военно-морской флот Индонезии изучает похожий на ракету объект, найденный рыбаком из провинции Южный Сулавеси, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Индонезии

Известно, что на корпусе объекта имеется логотип флага Соединенных Штатов и написано «Сделано в США».

Военные пока не смогли точно идентифицировать найденный объект длиной 118 см, диаметром 40 см и весом 9,1 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 по 25 февраля командующий военно-морскими силами Южной Кореи посетит Индонезию и Оман.