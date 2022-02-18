Брюссель, , 11:08 — REGNUM Председатель испанского правительства Педро Санчес выступил перед европейскими и африканскими лидерами в защиту укрепления партнерства между двумя регионами для решения проблем, которые больше всего затрагивают Африку. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес psoe extremadura

По его словам, в числе этих проблем — терроризм и отсутствие безопасности на море.

Санчес стал сопредседателем круглого стола по вопросам мира, безопасности и управления в рамках саммита Евросоюз — Африканский союз, на котором собрались лидеры обоих континентов, чтобы обсудить, как сотрудничать в различных областях.