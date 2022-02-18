Брюссель, 18 февраля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Председатель испанского правительства Педро Санчес выступил перед европейскими и африканскими лидерами в защиту укрепления партнерства между двумя регионами для решения проблем, которые больше всего затрагивают Африку. Об этом пишет агентство EFE.

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По его словам, в числе этих проблем — терроризм и отсутствие безопасности на море.

Санчес стал сопредседателем круглого стола по вопросам мира, безопасности и управления в рамках саммита Евросоюз — Африканский союз, на котором собрались лидеры обоих континентов, чтобы обсудить, как сотрудничать в различных областях.