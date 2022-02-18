Кострома, 18 февраля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В 2022 году единый государственный экзамен сдадут 3049 выпускников из Костромской области. Об этом сообщает департамент образования и науки региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

ЕГЭ напишут 2794 выпускника 11 классов и 255 выпускников прошлых лет. В этом году большинство детей выбрали профильную математику — 55%, и обществознание — 47%. Среди предметов естественно-научного цикла самым популярным стала биология, её сдадут 610 человек.

Число выпускников, сдающих информатику, по сравнению с прошлым годом выросло на 13%. Экзамен напишут 569 ребят. Количество школьников, зарегистрировавшихся на физику, наоборот, снизилось на 20%. Число детей, сдающих химию, историю, географию, иностранные языки, литературу осталось примерно на уровне прошлого года.

Единый государственный экзамен в этом году пройдёт по единому расписанию для всей России. Основной период ЕГЭ намечен на 26 мая — 2 июля, дополнительный период пройдёт с 5 по 20 сентября. Кроме предметов по выбору дети сдадут два обязательных предмета — русский язык и базовую математику.