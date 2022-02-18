Москва, 18 февраля 2022, 11:05 — REGNUM Заявления официальных лиц Соединенных Штатов по ситуации вокруг Украины со ссылками на разведданные говорят о провале американских спецслужб. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, российские власти неоднократно отвергали заявления западных политиков о якобы «агрессии» Москвы, проявляющейся в разных регионах мира. Они подчёркивали, к примеру, что российские военные находятся в Сирии законно, по просьбе руководства страны, в отличие от контингента США.