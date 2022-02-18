Ростов-на-Дону, 18 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко занёс в «черный список» страницу жителей аварийного дома в переулке Кривошлыковском в Instagram. Теперь горожане не могут писать и комментировать сообщения сити-менеджера.

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Аккаунт был создан для того, что люди могли держать связь с администрацией Ростова-на-Дону, пишет телеграм-канал Don Mash. Люди надеялись, что таким образом смогут повлиять на решение властей об эвакуации жильцов многоквартирного дома.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону власти продолжают расселят жильцов аварийного дома в переулке Кривошлыковском, однако из аварийного дома в микрорайон Суворовский переехали пока только 19 семей. В доме из-за его состоянии в январе 2022 года был объявлен режим ЧС. С 1 февраля городские власти начали эвакуацию жильцов. При этом часть семей выступает категорически против переезда, считая, что дом подлежит ремонту.