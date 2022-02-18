Уфа, 18 февраля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Еще 85 автомобилей для медицинских организаций намерены приобрести в 2022 году в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что в 2021 году в 31 медорганизацию было поставлено 77 единиц автомобилей, в том числе, 25 автотранспортных средств были приобретены в рамках централизованной поставки Минпромторга.

В 2022 году уже заключены контракты на закупку еще 85 автомобилей.

«Данные автомобили используются для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов на исследование, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения региона Максима Забелина.

Отмечается, что в 2022 году в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Башкортостан» начнется возведение больницы на 63 койки со станцией скорой помощи в селе Большеустьикинское и реконструкция инфекционного корпуса с диагностическим отделением на территории Кармаскалинской центральной районной больницы.

В 2021 году благодаря этой программе в республике капитально отремонтировали 24 медицинских учреждений.