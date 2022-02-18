Москва, , 11:11 — REGNUM Российский премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой Роспатента Юрия Зубова, который ранее был заместителем руководителя ведомства. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале правительства.

Михаил Мишустин Government.ru

«Новым руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) стал Юрий Зубов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Юрий Зубов родился в 1979 году в Москве, на государственной службе он находится с 2008 года. В Роспатенте Зубов работает с ноября 2018 года.

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