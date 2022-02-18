Новотроицк, Оренбургская область, , 11:04 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области в течение двух дней (16−17 февраля) проходил командно-штабное учение по пресечению теракта в исправительной колонии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре Оперативного штаба в регионе.

Учения в исправительной колонии Новотроицка Пресс-служба УФСБ по Оренбургской области

Согласно сценарию, скрывающиеся от преследования члены диверсионно-террористической группы при содействии пособников из числа разконвоированных осужденных проникли на административную территорию исправительного учреждения. Используя оружие и взрывное устройство бандиты захватили в заложники десять человек из числа гражданского персонала, работающего в штабе исправительной колонии № 5. Террористы выдвинули ряд политических требований и в случае их невыполнения угрожали уничтожить заложников и взорвать в городе жилые дома.

После анализа ситуации руководитель Оперативного штаба в Оренбургской области — начальником УФСБ России по Оренбургской области генерал-майором Рустэм Ибрагимов принял решение о проведении контртеррористической операции. Перед участниками учения поставлена задача установить личности условных террористов и их пособников с последующим их обезвреживанием. Правоохранительными органами и специальными службами проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по обнаружению и нейтрализации условной преступной группы и их сообщников. В ходе боестолкновения бандитов захватили, заложников освободили. Жертвы отсутствовали. Угрозу совершения террористического акта локализовали.

Поставленные цели учения были достигнуты. В операции принимали участие представители разных ведомств: силовики, спасатели, военные, чиновники, следователи.