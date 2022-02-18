Токио, 18 февраля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Японское правительство пока не даёт однозначного ответа на вопрос о том, насколько жёстко оно готово отреагировать на возможное «вторжение» России на Украину. На соответствующий вопрос депутата в ходе дебатов в парламенте 18 января премьер-министр страны дал уклончивый ответ.

Kishida.gr.jp Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Кисида заявил, что Токио в этом вопросе будет принимать надлежащие меры, учитывая свои национальные интересы. Глава японского правительства также подчеркнул, что за поседение годы ситуация на международной арене сильно изменилась.

«В 2014 году, когда произошло присоединение Крыма, я занимал пост главы МИД, я считаю, что нынешнее положение дел на международной арене сильно отличается от того, что было в то время», — цитирует ТАСС Кисиду.

Он указал на то, что ситуация в области обеспечения безопасности Японии стала более напряжённой, когда несоизмеримо возросла степень противостояния США и Китая.

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«В рамках этого для выработки подхода к нынешней ситуации необходимо стремиться к снижению напряжённости с помощью дипломатических переговоров», — подчеркнул Кисида.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаясизаявил, что ситуация вокруг Украины должна разрешиться дипломатическим путём, именно за такой вариант урегулирования кризиса выступает Токио. При этом он не исключил, что в случае эскалации ситуации власти страны могут применить санкции против России.

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При этом глава внешнеполитического ведомства отказался «конкретно говорить о возможном содержании этих мер», отметив, что в такой ситуации японское правительство в отношении ситуации вокруг Украины действует в тесном сотрудничестве с США, а «в координации с G7 и международным сообществом».