Петропавловск-Камчатский, 18 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском из краевой больницы после операции сбежал пациент. Горожане увидели на улице мужчину голым со свисающими с тела катетером и медицинским мешком, написало ИА «Кам 24».

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Видео с обнаженным мужчиной выложили в соцсети.

В краевом минздраве пояснили, что мужчина сбежал из палаты через окно на первом этаже около двух часов ночи. Силами медработников его вернули в больницу и продолжили лечение.

Минздрав Камчатки проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, амурская областная детская больница заплатила более 7 млн рублей родителям несовершеннолетних, которых заразили гепатитом C во время лечения в медучреждении. Компенсации получили десять детей, их сумма варьируется от 700 до 800 тыс. рублей.