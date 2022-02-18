Лос-Анджелес, США, , 10:58 — REGNUM Американский актёр Эллиот Пейдж (в прошлом Эллен Пейдж) работает над книгой под названием Pageboy. Об этом 18 февраля пишет New York Post.

Эллен Пейдж (сс) Gage Skidmore

В мемуарах Пейдж напишет о важных событиях в его кинокарьере — начиная от номинации на «Оскар» до трансгендерного перехода. Релиз книги запланирован на 2023 год.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Эллиот Пейдж совершил каминг-аут как транс-мужчина. В 2021 году он стал первым трансгендерным мужчиной на обложке журнала Time.

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