Донецк, , 10:58 — REGNUM Украинские силовики обстреляли ряд поселков на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 18 февраля сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

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Уточняется, что в 08:00 (совпадает с мск) с украинской стороны были обстреляны из гранатометов район поселка Верхнеторецкое и из минометов калибра 120 мм населенный пункт Новоласпа.

Также указывается, что в 08:10 ВСУ обстреляли из орудий 122 мм район поселка Дзержинский, а в 08:25 — район горловского поселка Доломитный из минометов калибра 120 мм.

При этом в общей сложности украинскими силовиками было выпущено по территории ДНР 63 боеприпаса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отметил эскалацию напряжённости вокруг Украины, заявил о возможной провокации со стороны Грузии и назначил на 24 февраля строевой смотр вооружённых сил республики.