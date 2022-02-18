Тюмень, , 10:56 — REGNUM В департаменте образования и науки Тюменской области не одобрили условия школьной задачи по биологии о вычислению времени остывания трупа. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

В Тобольске ученикам 8 класса школы №5 на уроке биологии предложили решить задачу о скорости остывания трупа.

«В 20:00 вечера обнаружен труп убитого мужчины. На какое время должно быть алиби у подозреваемого, если известно, что тело отдает тепло 1,5 градуса в час», — значилось в задании.

Задача вызвала негодование родителей. Директор школы призналась, что на фоне недавней гибели двух тобольских подростков её тоже смутили условия задачи, однако учитель биологии уверила, что проконсультировалась с психологом.

Как пояснили в департаменте образования и науки, содержание учебного предмета регулируется государственными образовательными стандартами с учётом возрастных особенностей детей. При этом допускается использование учителем дополнительных материалов в учебном процессе, но они также должны соотноситься с возрастными особенностями.

«Предложенная задача по терморегуляции может быть и отвечала тематике изучаемого материала, но она никак не соответствует ни возрастным, ни этическим нормам», — считают в областном ведомстве.

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