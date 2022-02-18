Москва, 18 февраля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проведет 18 февраля телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

Mil.ru Сергей Шойгу

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"18 февраля состоятся телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоится по инициативе американской стороны.