Вашингтон, 18 февраля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст (Йе) собирается опубликовать будущий альбом Donda 2 только на собственных плеерах Stem. Соответствующей информацией он поделился на своей странице в Instagram 18 февраля.

Скриншот с YouTube Канье Уэст

https://www.instagram.com/p/CaGuRhADEib/

По словам артиста, его новую пластинку нельзя будет послушать на традиционных стриминговых платформах. Вместо этого Уэст предложил поклонникам перейти на устройства Stem Player и ознакомиться с продолжением серии релизов Donda там.

Напомним, что выход нового альбома Канье Уэста запланирован на 22 февраля 2022 года. Исполнительным продюсером пластинки станет рэпер Future (Нейведиус Деман Уилберн).