Севастополь, , 10:56 — REGNUM В Севастополе 69 пациентов госпитализированы в коронавирусные стационары города, данные за сутки опубликовало 18 февраля правительство Севастополя. Накануне, 17 февраля, сообщалось о 66 новых госпитализированных пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Также за сутки выписаны 83 пациента. В больницах на утро 18 февраля остаются 700 пациентов, из них 535 — с подтвержденным COVID-19. Всего в городе развернуто 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

В целом в городе за сутки подтверждено 864 новых случая заражения коронавирусом — это на 162 случая больше, чем накануне. Скончались ещё четыре пациента.

С начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 67 792 человека, выздоровели 56 810, умерли 253 человека.