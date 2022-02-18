Калуга, 18 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Калуге на неиспользуемых федеральных участках с помощью механизма комплексного развития территорий (КРТ) планируется построить до 150 тыс. кв. м жилья. Первый участок выставлен на торги финансовым институтом в сфере жилищного строительства АО «ДОМ.РФ». Об этом 18 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

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Механизм комплексного развития территорий раскрывает потенциал неиспользуемых земель и запускает на таких участках строительство жилья. Использование при строительстве стандарта КРТ от ДОМ. РФ позволяет предусмотреть озеленение кварталов, создание общественных пространств, спортивных и детских площадок. 4 марта пройдет аукцион по проекту КРТ, который будет реализован на улице Академической. Заявки на него принимаются до 28 февраля. Аукцион по участку на 3-м Академическом проезде состоится в третьем квартале 2022 года. Общая площадь двух участков составляет 16,3 га, градпотенциал по обоим проектам — около 150 тыс. кв. м. По проекту на ул. Академической начальная стоимость права заключения договора КРТ составляет 8,5 млн рублей. Участок будет передан победителю аукциона в аренду на шесть лет. Помимо возведения домов средней этажности здесь планируется создание общественной зоны, а также строительство детского сада на 120 мест. Второй проект также включает в себя строительство домов средней этажности и социальных объектов.

«Комплексное развитие территории — это новое и перспективное направление в жилищном строительстве. «Точечная» застройка давно изжила себя, у жителей нашего региона сформировалась потребность в качественном и комфортном жилье. Проекты, предлагаемые АО «ДОМ.РФ», — это реальная возможность создать комфортные условия проживания для них», — отметила заместитель губернатора Калужской области Ольга Иванова.