Великий Новгород, , 11:13 — REGNUM В Новгородской области предстанут перед судом полицейские, которые отговорили женщину подавать заявление о похищении её сына и вымогательстве у нее денег в качестве выкупа, в результате чего заложника-подростка убили. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Уголовное дело 63.мвд.рф

30 декабря 2018 года в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее 16-летнего сына удерживают в неизвестном ей месте и требуют от нее денежный выкуп. При этом женщина сообщила оперативному дежурному о наличии у нее аудиозаписей телефонных переговоров, состоявшихся между нею, её сыном и неизвестным лицом, требовавшим выкуп.

«Однако, сотрудники полиции не провели необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий по поступившему сообщению о преступлении, а заявительницу убедили в отсутствии оснований для подачи ею заявления и проведения оперативно-розыскных мероприятий, в результате чего женщина покинула отделение полиции», — уточнили в СУ СКР по Новгородской области.

На следующий день тело подростка с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из квартир по улице Германа в Великом Новгороде. В рамках расследования уголовного дела по факту убийства подростка установлено, что удары битой и гантелей в область головы нанесли ему двое местных жителей, которые требовали выкуп от матери заложника.

Следователем следственного отдела по городу Великий Новгород следственного управления СК РФ по Новгородской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия). Фигурантами стали оперативный дежурный и оперуполномоченный оперативно-сыскного отделения уголовного розыска управления МВД России по Великому Новгороду.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в пресс-службе.