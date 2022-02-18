18 февраля 2022 | Время чтения 10 мин

Вряд ли Эрдоган зайдет так же далеко, как было в случае с поддержкой Азербайджана в войне с Арменией.

Александр Белов, , 11:50 — REGNUM В последние недели, на фоне того, как Россия «разместила» более 130 тыс. военнослужащих вдоль российско-украинской границы, а США предупредили о «неизбежном» российском вторжении, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул свою поддержку Киева. За время пребывания Эрдогана у власти Турция и Украина — соседи по Черному морю — стали важными торговыми и оборонными партнерами, подписав соглашения о свободной торговле на миллиарды долларов и прибыльные сделки по производству оружия. Кроме того, Анкара контролирует единственный водный путь Украины к Средиземному морю — Босфор, критически важный для связи страны с мировым рынком, пишет Эрин О'Брайэн в статье, вышедшей 17 февраля в Foreign Policy.

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

В конце января в интервью турецкому телеканалу НТВ Эрдоган подчеркнул важность партнерства с Украиной и автономии бывшей советской республики, которая этому партнерству способствует.

«Я надеюсь, что Россия не совершит вооруженного нападения и не оккупирует Украину. Такой шаг не будет мудрым поступком ни для России, ни для региона», — сказал он.

Эрдоган неоднократно выступал с подобными заявлениями, особенно после «аннексии» Крыма Россией в 2014 году, которую Турция до сих пор не признает. Это делается якобы во благо крымско-татарской общины, которую в Анкаре рассматривают как часть более крупного тюркского братства. Крым был частью Османской империи до 1783 года, когда на полуостров «вторглась» Россия, впоследствии поселив там этнических русских и «переселив этнических крымчан».

В 1944 году советский лидер Иосиф Сталин «приказал» насильственно депортировать сотни тысяч «оставшихся» крымских татар — инцидент, который Эрдоган и многие его сторонники сравнили со «вторжением и аннексией» в 2014 году. «Бедственное положение» этой общины стало объединяющим лозунгом Эрдогана с его курсом на пантюркистскую дипломатию, а также позволило укрепить отношения Анкары с Киевом. В своем выступлении 3 февраля он сказал, что татары являются «родственниками», которые образуют «исторический мост дружбы между нашими странами».

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В начале февраля Эрдоган сам отправился на Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и укрепить торговые и оборонные связи Анкары с Киевом. Он предложил выступить мирным посредником между Москвой и Киевом. Судя по всему, турецкий президент выразил солидарность с Киевом в случае конфликта, даже продав беспилотники украинским правительственным силам, сражающимся с поддерживаемыми Россией «сепаратистами» в Донбассе.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. 3 февраля 2022 года President.gov.ua

Но этот сигнал — максимум, на что готова пойти Турция. Несмотря на то, что Турция находится по разные стороны конфликтов по всему миру — в Сирии, Ливии, а теперь и на Украине, — она сильно зависит от своих отношений с Россией. Две страны поддерживают «конкурентное сотрудничество», по словам Аслы Айдынтасбаса, журналиста и старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям.

Турция использует российский природный газ для удовлетворения более чем 40% своих потребностей в природном газе и, вероятно, будет импортировать больше после четырехлетнего соглашения, подписанного между российским газовым гигантом «Газпром» и турецкой Botas. Столкнувшись с внутренним энергетическим кризисом, когда цены растут, Иран сокращает поставки в страну, а отношения Турции с ее западными союзниками постоянно ухудшаются из-за нарушений прав человека в республике, Эрдоган вряд ли будет угрожать хрупкому российскому альянсу, даже ради своих союзников по НАТО.

Поддержка Турцией Украины вызвана беспокойством по поводу российской «экспансии» в Черноморском регионе. Отношения между Украиной и Турцией также опираются на важные двусторонние оборонные и экономические соглашения, подписанные нынешним правительством Турции. Республика по состоянию на 2021 год является крупнейшим иностранным инвестором Украины с ежегодными инвестициями в размере $4,5 млрд, а объем торговли между двумя странами составляет более $5 млрд. Во время недавней встречи в Киеве Эрдоган и Зеленский подписали соглашение о свободной торговле, которое, по их словам, увеличит объем торговли до $10 млрд и значительно расширит сотрудничество в области обороны.

Украина также является важным партнером Турции в производстве и продаже вооружений. С 2018 года Турция продала Киеву беспилотники Bayraktar TB2 — то же самое оборудование, которое способствовало победе поддерживаемого Турцией Азербайджана в Нагорном Карабахе. Во время февральской встречи Эрдоган и Зеленский подписали соглашение о совместном производстве Bayraktar TB2 на производственном предприятии на Украине, которое также будет включать в себя учебный центр для украинских пилотов.

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины President.gov.ua

Bayraktar TB2 использовались в конфликте на Украине с октября 2021 года, когда украинское правительство обменивалось ударами с поддерживаемыми Россией «сепаратистами» в Донбассе. Несмотря на то, что их применение явно взволновало президента России Владимира Путина — он позвонил Эрдогану вскоре после развертывания беспилотников, — Анкара не дала понять, что прекратит поставки беспилотников Киеву.

«Это революционные системы и тактика», — отметил Мэтью Брайза, бывший посол США в Азербайджане, а ныне внештатный старший научный сотрудник «Атлантического совета» (организация, признанная нежелательной в России).

«Тот факт, что они решили продать их Украине в этот напряженный момент, — это сильный знак», — добавил он.

Но Bayraktar TB2 могут оказаться не такими эффективными, если Россия предпримет более традиционное вторжение с применением тяжелого вооружения, подобного тому, которое «сосредоточено на границе».

Сотрудничество Турции и Украины в области обороны не ограничивается лишь беспилотниками Bayraktar. После предыдущей встречи двух лидеров в октябре 2020 года страны наметили путь к совместному производству ряда технологий в области защиты и безопасности, в том числе большего количества беспилотников и реактивных двигателей — сектора, в котором Украина «преуспевает». Многие восприняли это как попытку противостоять мощи России в Черноморском регионе, но это также значительно увеличило оборонные производственные мощности Турции для внутреннего использования и экспорта.

Таким образом, Турция может потерять ключевой компонент своей молодой оборонной промышленности, пожертвовав своими отношениями с Украиной, чтобы успокоить Путина. Неспособность поддержать Украину также может привести к потере прибыльных оборонных продаж стране, таких как соглашение 2020 года о поставке Турцией кораблей военно-морской обороны на Украину. Как выразился Брайза, «это деловая возможность для Турции, имеющая последствия для национальной безопасности».

Поддержка Украины также способствует тому, чтобы Турция могла вновь снискать расположение своих западных союзников по НАТО, прежде всего, США. Соединенные Штаты и многие другие союзники по НАТО критикуют Турцию за нарушения прав человека, которые имели место после попытки государственного переворота в июле 2016 года, включая продолжающееся заключение в тюрьму видных деятелей, таких как курдский политик Селахаттин Демирташ и филантроп Осман Кавала, а также заключение в тюрьму сотен журналистов и представителей оппозиции.

Селахаттин Демирташ Mahmut Bozarslan

Турция также была исключена из американской программы создания истребителей F-35 из-за ее решения закупить у России системы противоракетной обороны С-400. В настоящее время правительство США обсуждает, продавать ли Анкаре истребители F-16. Твердая поддержка Украины и союз с НАТО могут помочь разморозить отношения и привести к улучшению отношений с Западом в целом.

Однако вряд ли Эрдоган зайдет так же далеко, как было в случае с поддержкой Азербайджана в войне с Арменией. По словам Айдынтасбаса, отношения Эрдогана и Путина укрепляются не институтами, а «крепким рукопожатием» между двумя харизматичными лидерами, которые склонны формировать государство по своему образу и подобию.

Онур Иски, эксперт по России из Билькентского университета, объясняет такое выравнивание верой в бисмарковскую реальную политику, которую разделяют турецкие и российские лидеры. Путин и Эрдоган, по его словам, могут поддерживать пересекающиеся и иногда несовместимые союзы, потому что они думают о дипломатии с точки зрения государства и того, что принесет ему непосредственную пользу.

Иными словами, каждое правительство готово набраться терпения и дождаться решения, которое принесет ему наибольшую пользу. Часто это решение указывало на сотрудничество с другим, что приводило к маловероятному союзу, который бросал вызов западному мировому порядку, возглавляемому США.

Такая политическая эквилибристика продолжается уже более двух десятилетий правления Партии справедливости и развития. Так, в 2008 году, во время российско-грузинской войны, Турция сначала заявила о поддержке своего соседа, но впоследствии сменила курс и молчаливо поддержала Москву. Затем, после «вторжения» России в Крым в 2014 году — шаг, который турецкие власти осудили, — Анкара отказалась подчиняться санкциям, наложенным на Москву США, Канадой и Европейским союзом. И даже после того, как Турция сбила российский военный самолет в 2015 году, две страны смогли восстановить рабочие отношения, потому что Эрдоган принес извинения. На сегодняшний день действуют лишь те санкции, которые Москва ввела в отношении турецких помидоров.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган Kremlin.ru

Это не означает, что страны не готовы мстить за понесенные потери. Когда 33 турецких солдата были убиты поддерживаемыми Россией бойцами в Сирии в феврале 2020 года, турецкие силы в ответ нанесли удары по 200 правительственным объектам, убив 309 сирийских правительственных военнослужащих, поддерживаемых Россией. После того, как в сентябре 2021 года были убиты два турецких солдата, Турция перебросила войска в Идлиб на северо-западе Сирии, всего за несколько дней до встречи Эрдогана и Путина в Сочи. Тем не менее отношения остаются неизменными.

Этот маловероятный баланс дополнительно поддерживается «рычагами», как их назвал Димитар Бечев, эксперт по российско-турецким отношениям и преподаватель Оксфордского университета. Каждая страна может пригрозить дернуть за них, чтобы держать другую в узде.

«Это не займет много времени, — сказал он. — Есть точки давления».

Путин может пригрозить полномасштабным наступлением на Идлиб, который в настоящее время окружен поддерживаемыми Россией силами, что может привести к отправке миллионов сирийских беженцев через турецкую границу, создав миграционный кризис незадолго до запланированных на июнь 2023 года выборов. Или Россия может пригрозить прекратить подачу топлива в Турцию, от которой она сильно зависит, особенно в холодные месяцы и на фоне общенациональной нехватки природного газа. Турция могла бы пригрозить отрезать России доступ к Босфору в соответствии с положениями Конвенции Монтре военного времени, хотя это маловероятно.

Этот баланс сил и эти угрозы разрушения гарантируют, что если Россия вторгнется на Украину и если НАТО пообещает прямое военное вмешательство, Турция сделает всё возможное, чтобы избежать встречи лицом к лицу с Россией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите лидеров стран НАТО Tccb.gov.tr

Эрдоган заявил 26 января, что он «готов сделать всё необходимое», чтобы избежать войны. Он открыто предложил посредничество в конфликте, предложение, которое Зеленский встретил с энтузиазмом и которое Россия, после первоначального отказа, заявила, что рассмотрит.

«Если вас, как Украину, будет поддерживать государство — член НАТО, помогая вам дипломатически, осуждая аннексию Крыма, предоставляя беспилотники для войны в Донбассе или продавая вам новые фрегаты-невидимки, это довольно хороший посредник», — подчеркнул Брайза.

«Нет другого государства — члена НАТО, с посреднической функцией которого Россия согласилась бы хотя бы теоретически», — добавил он.

Вопрос в том, есть ли еще время для посредничества. Как сообщают турецкие государственные СМИ, после поездки в Киев Эрдоган также пригласил Путина в Турцию. Кремль согласился, но сказал, что даты будут объявлены после зимних Олимпийских игр в Пекине, когда, как опасаются многие, Россия может начать «вторжение» на Украину, если ее недавние заявления о деэскалации не подтвердятся.