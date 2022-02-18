Бухарест, , 10:51 — REGNUM Государственная железнодорожная компания Румынии — CFR Călători объявила о намерении резко повысить цены на услуги своих пассажирских перевозок. Об этом 18 февраля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Железнодорожные перевозки Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, причиной изменений в соответствующей тарифной сетке является увеличение стоимости топлива и электроэнергии.

«Эта мера — вынужденная, мы надеемся, что пассажиры с пониманием отнесутся к подобному нововведению», — говорится в заявлении руководства Румынских железных дорог. В компании утверждают, что за последние несколько лет ее соответствующие расходы выросли на 200%.

Окончательное решение по данному вопросу должна принять специальная комиссия при кабинете министров Румынии. В то же время, как утверждают аналитики, правительственные чиновники готовы одобрить эту инициативу.

Предполагается, что железнодорожные билеты в стране подорожают с 1 июля нынешнего года.