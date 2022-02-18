В ЕС предупредили о притоке до 1 млн беженцев в случае эскалации на Украине
Брюссель, 18 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Европейский союз в случае эскалации ситуации на Украине могут прибыть более миллиона беженцев, заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
Он также добавил, что ЕК «готовится к различным сценариям», в том числе составляются планы действия на случай чрезвычайных ситуаций, основана соответствующая целевая группа.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Европарламента от Румынии Николае Штефануцы заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины в Европейский союз могут массово начать прибывать беженцы из этой страны.
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