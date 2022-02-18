Ла-Пас, 18 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес, которая ранее объявила голодовку в тюрьме, почувствовала себя плохо на заседании суда. Об этом сообщает телеканал Unitel.

Facebook.com/SenadoBolivia Жанин Аньес

Отмечается, что заседание суда проводилось в дистанционном формате. Аньес потребовалась помощь медиков.

В ходе судебного заседания рассматривался вопрос по ходатайству защиты Аньес о возможности её освобождения из тюрьмы. В заключении бывшая и.о. президента Боливии находится в ожидании слушаний по делу о государственном перевороте.

Отмечается, что прибывшие к Аньес врачи не нашли оснований для её госпитализации, однако заседание суда пришлось перенести на 21 февраля.

Голодовку Жанин Аньес объявила 9 февраля.

В рамках уголовного дела о государственном перевороте Аньес обвиняют в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре.