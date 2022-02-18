Уфа, 18 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Рейдовые мероприятия проводит госавтоинспекция в Башкирии. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

Сообщается, что массовые проверки на дорогах проводятся для своевременного реагирования на возможное осложнение обстановки, исключения рисков, связанных с нарушением некоторыми водителями и пешеходами правил дорожного движения.

Отмечается, что рейды проходят как Уфе, так и на федеральной автодороге Уфа-Оренбург.

Сообщается, что в Уфе арестовали таксиста-нелегала, лишенного водительских прав. За полтора месяца в Башкирии автомобильные аварии с участием нелегальных таксистов унесли жизни пяти человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены увеличить число комплексов фотовидеофиксации на дорогах.