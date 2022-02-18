Киев, , 10:48 — REGNUM В результате сильных порывов ветра на Украине без электричества остались 90 населенных пунктов в четырёх областях страны. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Работы по ликвидации аварий на электросетях Primorsky.ru

«По состоянию на 07:00 (08:00 мск) 18 февраля в результате сложных погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 90 населенных пунктов в четырех областях», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что 68 из оставшихся без электроэнергии населенных пунктов расположены в Львовской области, 11 — в Черниговской, шесть — в Житомирской и еще пять — в Черкасской.

Кроме этого, сообщается, что бригады областных обслуживающих энергетических структур привлечены к ликвидации последствий непогоды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее метеорологическая служба Франции объявила «оранжевый» уровень опасности в пяти французских департаментах из-за шторма «Юнис»