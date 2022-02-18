Токио, , 10:45 — REGNUM Японский модельер Nigo (Томоаки Нагао) выпустил композицию, записанную при участии американского рэпера Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади). Премьера трека состоялась на всех музыкальных площадках 18 февраля.

Nigo Скриншот YouTube

Новая песня получила название Want It Bad, а её основной темой стало достижение успеха. Ожидается, что работа войдёт в будущий альбом японца.

Ранее Nigo анонсировал свою новую пластинку I Know Nigo. Публикация проекта запланирована на 25 марта.

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