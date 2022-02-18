Рига, , 10:42 — REGNUM На территории Латвии 18 февраля стартуют международные военные учения Saber Strike 22, которые пройдут под руководством командования ВС США в Европе. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба латвийского минобороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина наносит удары по Донбассу. Запад потирает руки — трансляция»

По данным минобороны Латвии, учения будут проходить в стране по 23 марта и в них будут задействованы порядка 400 военнослужащих США, около 100 единиц техники и 22 боевых американских вертолета Apache.

Также указывается, что из Литвы в Латвию до 28 февраля на учения прибудет еще около 800 американских военнослужащих и порядка 250 единиц военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время учений десять бомбардировщиков морской авиации Черноморского флота (ЧФ) Су-24 перебазировались с аэродромов Крыма на запасные, которые расположены в других российских регионах.