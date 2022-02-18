Пекин, 18 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Обсуждение вопроса об участии несовершеннолетних спортсменов в Олимпийских играх инициировал исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 18 февраля сообщил глава организации Томас Бах на пресс-конференции.

Manfred E. Fritsche Томас Бах

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«Есть вопросы, которые необходимо решить, это касается проблемы несовершеннолетних на соревнованиях для взрослых», — сказал Бах.

По его словам, исполком МОК начал думать над этим вопросом, который требует обсуждения и консультаций.

Он добавил, что к обсуждению этого вопроса нужно подключить представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также международные и национальные федерации по видам спорта.

Бах отметил, что решение по поднятию минимального возраста участия в Олимпийских играх должны принимать представители федераций.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине разразился скандал, связанный с обвинениями 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой в употреблении допинга.