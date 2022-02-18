Москва, , 10:39 — REGNUM Правительство России приняло решение продлить упрощённый порядок инвалидности и оформления справок для пострадавших на производстве до 1 июля 2022 года. Об этом 18 февраля сообщает сайт правительства.

Правительство РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы», — рассказали в правительстве.

При этом необходимые для принятия решений документы поступают через системы межведомственного взаимодействия. Уже готовые документы направляют получателям заказным письмом.

Также до 1 июля продлевается упрощённый порядок определения нетрудоспособности для пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания граждан.