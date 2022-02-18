Москва, 18 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Правительство России приняло решение продлить упрощённый порядок инвалидности и оформления справок для пострадавших на производстве до 1 июля 2022 года. Об этом 18 февраля сообщает сайт правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

«Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы», — рассказали в правительстве.

При этом необходимые для принятия решений документы поступают через системы межведомственного взаимодействия. Уже готовые документы направляют получателям заказным письмом.

Также до 1 июля продлевается упрощённый порядок определения нетрудоспособности для пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания граждан.