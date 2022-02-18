Воронеж, 18 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Серийное производство конструкций для космической отрасли планируется организовать на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» под Воронежем. Вопрос обсуждался 17 февраля на совещании по вопросу реализации нового инвестпроекта, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Правительство Воронежской области

Проект ООО «Аэрокосмические композитные технологии» предполагает запуск серийного производства композитных конструкций, корпусов и деталей для многоразовых космических кораблей, ракет-носителей и сопел — насадок ракетных двигателей на основе углеволокна.

Завод и собственный сборочно-испытательный корпус планируется построить в 2022—2024 годах, объём инвестиций в проект заявлен в сумме 3,5 млрд рублей. На предприятии будет создано 250 рабочих мест.

Губернатор Александр Гусев поддержал представленный проект и пообещал содействие в его реализации со стороны областного правительства.