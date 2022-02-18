Москва, , 10:39 — REGNUM Депутаты Госдумы РФ предложили создать реестр недобросовестных коучей и бизнес-тренеров, которые известны как «инфоцыгане». Об этом сообщило «РИА Новости», ссылаясь на первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову («Справедливая Россия»).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы с коллегами сошлись во мнении, что необходимо подумать о создании реестра «инфоцыган». Будем создавать межфракционную группу. Пока собрали идеи, обрисовали проблему», — рассказала Лантратова. По её словам, к следующему заседанию по вопросам лицензирования деятельности тренеров личностного роста и бизнес-коучей депутаты уже подготовят конкретные предложения.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2022 году тему о введении лицензирования для коучей поднял депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Он попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко поручить Рособрнадзору определить порядок лицензирования бизнес-тренингов и курсов личностного развития.

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