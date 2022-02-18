18 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Минские соглашения — это бездарно составленный документ, так как с его помощью невозможно решить всех вопросов, которые стоят перед Украиной.

Оксана Переможенко, , 11:10 — REGNUM Минские соглашения — это бездарно составленный документ, с его помощью невозможно решить всех вопросов, стоящих перед Украиной. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 17 февраля заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью «РБК-Украина».

Шут гороховый Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Мы всё время говорим, что давайте идти по «Минску». Но он про деоккупацию Донбасса. Он не решает всех наших вопросов. Он вообще говорит о том, что вот Донбасс оккупирован и нам надо его реинтегрировать в Украину. И все участники как бы за. Вопрос в том, как это сделать», — пояснил Зеленский.

По мнению главы Украины, текст Минских соглашений изначально был составлен так, чтобы Украина оказалась в проигрыше.

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Заявление украинского лидера обсудили на YouTube-канале украинского издания Klymenko Time, а также в социальной сети Facebook на странице издания «Страна.ua».

"Я стесняюсь спросить, а когда акт капитуляции был удобным и уместным для проигравшей стороны?» — задался вопросом pashu8686, указывая на обстоятельства подписания Минских соглашений.

Переговоры в нормандском формате в Минске. 2015 The Russian Presidential Press and Information Office

«Все обвиняют Москву, ну сам Зеленский, если ему не нравятся Минские соглашения, что сделал или предложил. Это ведь его страна и он должен решать её проблемы», — отметил ¡No Pasarán!

«Не, ну как… Они, может, и бездарные… Они отражали положение на фронте… А Германия в 1945 бы могла хорошие подписать?» — задался вопросом Сергей П.

«Украина подписала их (Минские соглашения. — О. П.), и с обеих сторон это был компромисс (республики не идут дальше, а Киев соглашается с условиями). Так что Украина обязана выполнять подписанные соглашения, ибо это взятые Украиной обязательства», — отреагировал Rio.

«А сколько было обещаний… На колени стану… Лишь бы мир!» — напомнила Людмила Р.

«Украина дала сама себе оценку: «Любой договор нас не обязывает!!!». А это говорит, что Украина не доросла до государства, осталась селом!!!» — написал Владимир Б.

«Свой вариант он уже набросал на бумаге?..» — с сарказмом поинтересовался Andrey F.

«Наличие Зеленского в кресле президента полностью блокирует Минские и ускоряет процесс издания указа президента РФ о признании Донбасса», — пишет Ned.

«Пусть возбудит уголовное дело против того, кто их подписал со стороны Украины», — прокомментировал заявление Зеленского Юрий Т., указывая на Петра Порошенко.

«Закройте ему пару вентилей и отключите рубильник — и пан пианист будет готов к [их] выполнению», — добавил Иван Н.

«Его виденье полностью совпадает с хозяйским», — отметил Ген Г.

«Вот и оно — истинное предвыборное обещание… Интересно, много он бы набрал голосов, если бы перед выборами так говорил? Клоун, одним словом», — отреагировал К. К.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Ну кому, как не ему, разбираться в бездарностях?» — пишет SSC.

«Допустим, Киев выполнит Минск. Но как вы себе представляете возвращение республик в эту страну? С этой идеологией», — призвала задуматься Evgenia K.

«Я не любитель Путина, но про красавицу он чётко подметил, ведут себя как барышни…» — отметил Lo Ko.

«Конечно, Минские соглашения — не лучший период украинской дипломатии! И страна расплатилась за подлость, тупость и агрессивность Порошенко и [бывшего главы СНБО Украины Александра] Турчинова!!! Но не Зеленскому говорить о смысле этих соглашений! Он в Париже в 2019 году сам ввёл эти «бездарные» соглашения в действие!!! У него амнезия??? Ну, а то, что он сам по себе бездарен как политик и неэффективен как президент, мы видим уже почти 3 года!!!» — написала Света Л.

«Так их и заключали ввиду того, что были котлы», — напомнила Ирина Н.

«Что подписано пером — не вырубишь топором», — добавила Евгения К.

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