Москва, , 10:38 — REGNUM В России продлён действующий временный порядок установления или подтверждения инвалидности. Согласно постановлению правительства РФ, он будет действовать до 1 июля 2022 года. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

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Напомним, временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы.

«Этим же постановлением до 1 июля 2022 года продлевается упрощённый порядок определения степени утраты трудоспособности для граждан, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания», — отмечается в сопроводительных материалах.

Он также предполагает автоматическое продление ранее установленной степени утраты трудоспособности на следующие шесть месяцев. Кроме того, без личного посещения бюро пострадавшему назначается или продлевается программа реабилитации.

Как сообщало ИА REGNUM, временные правила для граждан с инвалидностью и работников, пострадавших на производстве, были введены на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Срок их действия заканчивается 1 марта.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что такой формат в условиях пандемии крайне востребован.