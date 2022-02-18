Москва, 18 февраля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Внешнее вмешательство и затянутость транзита власти стали причинами вспыхнувших протестов в Казахстане. Об этом 18 февраля ИА REGNUM сообщил политолог из Казахстана на условиях анонимности.

Югасов Владимир ИА REGNUM Казахстан

«Можно констатировать, что попытка осуществить спокойный транзит власти в Казахстане не удалась», — заявил эксперт.

По мнению политолога, январское восстание перечеркнуло этот проект и здесь основную роль сыграло внешнее вмешательство. «Это случайный фактор, его нельзя было предвидеть и угадать его сроки. Но его возможность была предсказуема. И на этот случай должна быть подстраховка», — отметил политолог.

Второй фактор — затянутость самого процесса транзита.

«Уходящий президент Назарбаев был уже слишком стар и слабо контролировал своё окружение, а новый президент Токаев ещё не успел набрать политическую мощь. Поэтому возник некий промежуточный вакуум власти, которым и воспользовались некоторые группы. Чтобы избежать этого, нужно «транзит» подстраховывать мощной и устойчивой системой государственной власти, независимой и самостоятельной. И завершать этот процесс нужно, пока ещё уходящий лидер достаточно силён и влиятелен» — заключил собеседник агентства.

Напомним, что в январе текущего года в Казахстане вспыхнули протесты, завершившиеся вводом миротворческих сил ОДКБ.