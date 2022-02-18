Москва, 18 февраля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Объём продукции российского агропромышленного комплекса (АПК), поставленной в 2021 году за рубеж, составил $37,7 млрд. Об этом говорится в материалах «Агроэкспорта» при Минсельхозе.

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За 2020 год такой продукции было поставлено на $30,5 млрд, а за 2019 год — на $25,6 млрд. Таким образом, рост за минувший год составил 23,5%.

В натуральном выражении экспорт сельхозпродукции за минувший год составил 71,086 млн тонн. Годом ранее — 78,963 млн тонн.

Зерна России поставила за рубеж на $11,44 млрд, рыбы и морепродуктов — на $7,29 млрд, масложировой продукции — на $7,28 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на $5,19 млрд, мясной — на $1,16 млрд, молочной продукции — на $412,7 млн.

В основном российскую продукцию импортируют страны Евросоюза, Китай, Турция, Казахстан, Египет и Южная Корея.

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