Астана, 18 февраля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не жалеет, что во время январских массовых беспорядков обратился за помощью в ОДКБ. Об он этом сообщил в интервью телеканалу Qazaqstan.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

«Это не то решение, о котором можно было бы сожалеть. Напротив, считаю это решение абсолютно верным», — сказал Токаев.

Он напомним, что к тому времени погромщики уже нанесли большой вред Алма-Ате, вооруженные столкновения начались в ряде других городов. По словам Токаева, в Нур-Султане боевики тогда начали готовиться к нападению на резиденцию президента.

Напомним, во время январских беспорядков в Казахстане, протестующие в Алма-Ате захватили и подожгли резиденцию президента и здание администрации. На из восстановление, по предварительным расчётам, потребуется год. Всего тогда в бывшей столице Казахстана пострадало более 240 зданий.